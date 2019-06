New Radio Iowa Sports Baseball Poll Announced, New #1 in 3A

KILJ — The newest Radio Iowa Sports Baseball poll was announced this morning and there’s a new sheriff in town in the Class 3A field.

Cedar Rapids Xavier is the new 3A #1. Davenport Assumption falls to #2.

Here’s the rest of the poll:

Class 4A

1. Johnston (8-0) LW #1

2. Western Dubuque (5-1) LW #2

3. Dowling Catholic (3-0) LW #5

4. Iowa City West (6-1) LW #7

5. Urbandale (3-1) LW #6

6. Waukee (5-0) LW (X)

7. Southeast Polk (6-3) LW #3

8. Ankeny Centennial (4-0) LW (X)

9. Ankeny (3-0) LW #3

10. Cedar Rapids Jefferson (4-3) LW #8

Class 3A

1. Cedar Rapids Xavier (5-0) LW #3

2. Davenport, Assumption (5-2) LW #1

3. Central DeWitt (5-0) LW #2

4. Sergeant Bluff-Luton (7-0) LW #4

5. Harlan (6-0) LW #6

6. Solon (5-1) LW #7

7. Marion (4-1) LW #8

8. Grinnell (7-0) LW #10

9. Waverly-Shell Rock (6-1) LW #9

10. Dubuque Wahlert (4-1) LW (X)

Class 2A

1. Wilton (4-0) LW #1

2. Dike-New Hartford (8-0) LW #4

3. Treynor (8-0) LW #5

4. Dyersville Beckman(9-1) LW #7

5. North Linn (11-1) LW #6

6. Van Meter (3-1) LW #2

7. New Hampton (9-0) LW #10

8. Cascade (5-2) LW #3

9. Underwood (4-1) #9

10. West Lyon (6-0) LW (X)

Class 1A

1. Mason City Newman (5-0) LW #1

2. Don Bosco (6-0) LW #4

3. Southeast Warren (6-0) LW #5

4. Martensdale-St. Mary’s (4-2) LW #6

5. Calamus-Wheatland (7-1) LW (X)

6. Council Bluffs St. Albert (3-3) LW #2

7. Alburnett (4-3) LW #3

8. Kingsley-Pierson (9-1) LW (X)

9. Saint Ansgar (7-1) LW (X)

10. HLV (8-0) LW (X)