KILJ Basketball Broadcast Schedule

KILJ BASKETBALL BROADCAST SCHEDULE

All Iowa games on KILJ-FM 105.5

All Iowa State games on KILJ-AM 1130

11-8 Iowa vs. SIU-Edwardsville (8:00 p.m.)

11-11 Iowa vs. DePaul (7:00 p.m.)

11-12 Iowa Wesleyan at Dubuque (7:00 p.m.) *if no State Volleyball on Day 1*

11-12 Iowa State vs. Northern Illinois (7:00 p.m.)

11-15 Iowa vs. Oral Roberts (7:00 p.m.)

11-19 Iowa State vs. Southern Miss (7:00 p.m.)

11-21 Iowa vs. North Florida (6:00 p.m.)

11-24 Iowa vs. Cal Poly (4:00 p.m.)

11-26 Mount Pleasant Girls’ at Pella (7:00 p.m.)

11-27 Iowa State vs. Michigan (11:00 a.m.)

11-28 Iowa vs. Texas Tech (7:00 p.m.)

12-2 Mount Pleasant Girls’ at Ottumwa (7:45 p.m.)

12-3 Iowa vs. Syracuse (6:00 p.m.)

12-3 Iowa Wesleyan vs. Principia (5:30 and 7:30 p.m.)

12-4 Iowa State vs. UMKC (7:00 p.m.)

12-6 Iowa vs. Michigan (5:30 p.m.)

12-6 Mount Pleasant Boys’ at Fort Madison (7:45 p.m.)

12-7 Mount Pleasant Boys’ at Pleasant Valley (3:30 p.m.)

12-8 Iowa State vs. Seton Hall (8:00 p.m.)

12-9 Iowa vs. Minnesota (7:00 p.m.)

12-10 Mount Pleasant vs. West Burlington (6:45 p.m. and 8:15 p.m.)

12-12 Iowa vs. Iowa State (7:00 p.m.)

12-12 Iowa State vs. Iowa (7:00 p.m.)

12-13 Mount Pleasant Girls’ at Keokuk (7:45 p.m.)

12-16 Mount Pleasant Boys’ at Ottumwa (7:45 p.m.)

12-20 Mount Pleasant Boys’ at Washington (7:45 p.m.)

12-21 Iowa vs. Cincinnati (8:00 p.m.)

12-22 Iowa State vs. Purdue-Fort Wayne (12:00 p.m.)

12-29 Iowa vs. Kennesaw State

12-31 Iowa State vs. FAMU (6:00 p.m.)

1-3 Mount Pleasant Girls’ at Burlington

1-4 Iowa vs. Penn State (1:00 p.m.)

1-4 Iowa State vs. TCU (5:00 p.m.)

1-7 Iowa vs. Nebraska (8:00 p.m.)

1-7 Mount Pleasant Girls’ vs. Mediapolis

1-8 Iowa State vs. Kansas (7:00 p.m.)

1-10 Iowa vs. Maryland (6:00 p.m.)

1-11 Iowa Wesleyan at Greenville University (1:00 p.m. and 3:00 p.m.)

1-11 Iowa State vs. Oklahoma (7:00 p.m.)

1-13 Mount Pleasant Boys’ vs. Cedar Rapids Washington (7:30 p.m.)

1-14 Iowa vs. Northwestern (7:00 p.m.)

1-15 Iowa State vs. Baylor (7:00 p.m.)

1-17 Mount Pleasant Boys’ vs. Fairfield (7:45 p.m.)

1-17 Iowa vs. Michigan (8:00 p.m.)

1-18 Iowa State vs. Texas Tech (3:00 p.m.)

1-20 Mount Pleasant Boys’ vs. New London (7:30 p.m.)

1-21 Iowa State vs. Oklahoma State (7:00 p.m.)

1-22 Iowa vs. Rutgers (8:00 p.m.)

1-24 Mount Pleasant Girls’ vs. Washington (7:45 p.m.)

1-25 Mount Pleasant vs. Indianola (2:30 p.m. and 4:00 p.m.)

1-25 Iowa State vs. Auburn (11:00 a.m.)

1-27 Iowa vs. Wisconsin (7:30 p.m.)

1-29 Iowa State vs. Baylor (8:00 p.m.)

1-30 Iowa vs. Maryland (7:30 p.m.)

1-31 Mount Pleasant Boys’ vs. Keokuk (7:45 p.m.)

2-1 Iowa State vs. Texas (1:00 p.m.)

2-2 Iowa vs. Illinois (12:00 p.m.)

2-3 Mount Pleasant Girls’ at Notre Dame (7:30 p.m.)

2-4 Mount Pleasant Boys’ vs. Regina (7:30 p.m.)

2-5 Iowa State vs. West Virginia (6:00 p.m.)

2-5 Iowa vs. Purdue (6:00 p.m.)

2-7 Mount Pleasant Boys’ vs. Burlington (7:45 p.m.)

2-8 Iowa vs. Nebraska (5:00 p.m.)

2-8 Iowa State vs. Kansas State (7:00 p.m.)

2-12 Iowa State vs. Oklahoma (8:00 p.m.)

2-12 Iowa Wesleyan vs. Greenville (5:30 and 7:30 p.m.)

2-13 Iowa vs. Indiana (7:00 p.m.)

2-14 Mount Pleasant Girls vs. Fairfield (7:45 p.m.)

2-15 Iowa State vs. Texas (1:00 p.m.)

2-16 Iowa vs. Minnesota (12:00 p.m.)

2-17 Iowa State vs. Kansas (8:00 p.m.)

2-18 Mount Pleasant Boys’ vs. Pella (7:00 p.m.)

2-20 Iowa vs. Ohio State (6:00 p.m.)

2-22 Iowa State vs. Texas Tech (5:00 p.m.)

2-25 Iowa vs. Michigan State (6:00 p.m.)

2-25 Iowa State vs. TCU (6:00 p.m.)

2-29 Iowa vs. Penn State (11:00 a.m.)

2-29 Iowa State vs. Oklahoma State (3:00 p.m.)

3-3 Iowa vs. Purdue (8:00 p.m.)

3-3 Iowa State vs. West Virginia (8:00 p.m.)

3-7 Iowa State vs. Kansas State

3-8 Iowa vs. Illinois