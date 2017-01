WACO JH/HS Principal Announces 2nd Quarter JH/HS Honor Roll and 1st Semester HS Honor Roll

Wayland, Iowa December 15, 2016: WACO CSD JH/HS Principal, Mr. Jeff Nance is

pleased to announced Junior High and High School students that received a 3.0 gpa or higher

for the second quarter of the 201-2017 school year. The first semester High School Honor

Roll is also being release for High School students. Congratulations students on your hard

work.

2nd Quarter Honor Roll – 2016-2017

Black, Gabriel D. 12

Coffin, Kathryn M. 12

Donaldson, Stevie R. 12

Durham, Brette L. 12

Edgar, Molly R. 12

Fisher, Alexis Maria 12

Kiefer, Roman E. 12

Kissell, Halle B. 12

Leichty, Kayla A. 12

Malloy, Deion D. 12

Malloy, Katie L. 12

Randall, Chimaera R. 12

Roth, Jackson D. 12

Shaffer, Michaela A. 12

Starr, Katy L. 12

Sutton, Kasey E. 12

Thomson, Emily R. 12

Trinkle, Brandon T. 12

Unternahrer, Adrian D. 12

Wyse, Nathan W. 12

Adair, Kathryn D 11

Beckler, Beau J. 11

Crawford, Cody J. 11

Eichelberger, Conner L. 11

Fried, Jacob D. 11

Garcia-Fite, Briana M. 11

Gerot, Alexandria A. 11

Kerns, Emily A. 11

Maschmann, Courtney A 11

Miller, Delaney M. 11

Miller, Kiana D. 11

Roth, Taylor M. 11

Sammons, Jason A. 11

Wagler, Samuel P. 11

Baker, Andrew D. 10

Brown, Nadiyah S. 10

Conley, Kristen L. 10

Donaldson, Dennis Hunter 10

Edeker, Joe P. 10

Garmoe, Emma Lou Grace 10

Hallett, Ashleigh R. 10

Harbison, Wyatt R. 10

Horak, Colton J. 10

Jones, Brooklin M. 10

Kiefer, Cleo K.10

Maschmann, Mariah M 10

McVey, Isaac L. 10

Newman, Haley L. 10

Polton, Toben A. 10

Randall, Sylvanna L. 10

Sammons, Robin R. 10

Schmitz, Clara B. 10

Sells, Caitlin A. 10

Beckler, Skylar J. 9

Birchfield, Elizabeth M. 9

Boshart, Hannah N 9

Callejas Moran, Angie 9

Coble, Nikolas L. 9

Collins, Ronald John 9

Conwell, Grace A. 9

Conwell, Tanner L. 9

Davis, Raylee S. 9

Diers, Dalton R. 9

Gillis, Sierra P. 9

Graber, Laney L. 9

Hallett, Katherine E. 9

Hammond, Braden B. 9

Hiller, Grace R. 9

Kissell, Andrew P. 9

Lee, Maysan S. 9

Lynn, Rebecca 9

McGohan, Elijah J. 9

Miller, Kinzey R. 9

Newman, Chase A. 9

Reichenbach, Gabriel C. 9

Shelman, Makenzie G. 9

Smith, Bridgett A. 9

Williams, Jaden C. 9

Ackles, Laurie Ann 8

Connelly, Kolton John 8

Edeker, William P. 8

Emry, Joseph R 8

Farrier, Lona M. 8

Fort, Lela-Ann Irene 8

Garnsey, Aubrianna D 8

Graber, Morgan E. 8

Hazelett, Tyger Jade 8

Hesser, Brody J 8

Janecek, Ella J. 8

Kiefer, Layne C. 8

Leichty, Olivia G. 8

Mayberry, Dakota R 8

McLaughlin, Molly J. 8

Miles, Elizabeth G. 8

Miller, Chancey D. 8

Roth, Lindsey L. 8

Ruth, Megan Renee 8

Sammons, Brooklyn M. 8

Sammons, Taylor A. 8

Shelman, Kaylee A. 8

Wagler, Owen T. 8

Beauchamp, Caitlyn J 7

Chacon, Faviola A 7

Clark, Jonah R. 7

Egli, Jonah D. 7

Eichelberger, Jacob J. 7

George, Dorian L. 7

Hand, Joseph M. 7

Malloy, Tesla A. 7

McClanahan, Lennon R 7

McVey, Isaiah P 7

Miller, Jaicey A. 7

Moran, Amy 7

Rinner, Maggie K. 7

Schmitz, Zachary A. 7

Smith, Larz L 7

Sutton, Taylor J. 7

Sutton, Tyler J. 7

1st Semester Honor Roll – 2016-2017

Black, Gabriel D. 12

Coffin, Kathryn M. 12

Durham, Brette L. 12

Edgar, Molly R. 12

Fisher, Alexis Maria 12

Kiefer, Roman E. 12

Kissell, Halle B. 12

Leichty, Kayla A. 12

Malloy, Deion D. 12

Malloy, Katie L. 12

Randall, Chimaera R. 12

Roth, Jackson D. 12

Shaffer, Michaela A. 12

Starr, Katy L. 12

Sutton, Kasey E. 12

Thomson, Emily R. 12

Trinkle, Brandon T. 12

Unternahrer, Adrian D. 12

Adair, Kathryn D 11

Beckler, Beau J. 11

Crawford, Cody J. 11

Eichelberger, Conner L. 11

Fried, Jacob D. 11

Garcia-Fite, Briana M. 11

Gerot, Alexandria A. 11

Kerns, Emily A. 11

Maschmann, Courtney A 11

McClanahan, Aubrey M. 11

Miller, Delaney M. 11

Miller, Kiana D. 11

Roth, Taylor M. 11

Sammons, Jason A. 11

Ujiie, Kanon 11

Wagler, Samuel P. 11

Baker, Andrew D. 10

Brown, Nadiyah S. 10

Donaldson, Dennis Hunter 10

Edeker, Joe P. 10

Garmoe, Emma Lou Grace 10

Hallett, Ashleigh R. 10

Horak, Colton J. 10

Jones, Brooklin M. 10

Kiefer, Cleo K. 10

Maschmann, Mariah M 10

McVey, Isaac L. 10

Newman, Haley L. 10

Polton, Toben A. 10

Randall, Sylvanna L. 10

Sammons, Robin R. 10

Schmitz, Clara B. 10

Sells, Caitlin A. 10

Beckler, Skylar J. 9

Birchfield, Elizabeth M. 9

Boshart, Hannah N 9

Callejas Moran, Angie 9

Coble, Nikolas L. 9

Collins, Ronald John 9

Conwell, Grace A. 9

Conwell, Tanner L. 9

Davis, Raylee S. 9

Diers, Dalton R. 9

Gillis, Sierra P. 9

Graber, Laney L. 9

Hallett, Katherine E. 9

Hammond, Braden B. 9

Hiller, Grace R. 9

Kissell, Andrew P. 9

Lee, Maysan S. 9

Lynn, Rebecca 9

McGohan, Elijah J. 9

Miller, Kinzey R. 9

Newman, Chase A. 9

Reichenbach, Gabriel C. 9

Shelman, Makenzie G. 9

Smith, Bridgett A. 9

Williams, Jaden C. 9