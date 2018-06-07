WACO HONOR ROLL

WACO HONOR ROLLWritten by Theresa Rose on June 7, 2018
WACO 4TH QUARTER HONOR ROLL
CLASS OF 2018
KATHRYN ADAIR
BEAU BECKLER
CODY CRAWFORD
CONNER EICHELBERGER
ELAYNA ESTRADA
CHANELLE EVANS
JACOB FRIED
BRIANA GARCIA-FITE
ALEXANDRIA GEROT
ANNA HARTZLER
EMILY KERNS
COURTNEY MASCHMANN
AUBREY MCCLANAHAN
DELANEY MILLER
KIANA MILLER
TAYLOR ROTH
JASON SAMMONS
JOHNATHON SHUMAKER
SAMUEL WAGLER
CLASS OF 2019
NADIYAH BROWN
KRISTEN CONLEY
DENNIS DONALDSON
JOE EDEKER
ASHLEIGH HALLETT
WYATT HARBISON
COLTON HORAK
BROOKLIN JONES
MATTHEW LEICHTY
DAKOTA LEMON
KADE MCKINNEY
ISAAC MCVEY
TOBEN POLTON
SYLVANNA RANDALL
ROBIN SAMMONS
CLARA SCHMITZ
CAITLIN SELLS
JOHN SKRIVER
CLASS OF 2020
MATTHEW ALCODIA
SKYLAR BECKLER
ELIZABETH BIRCHFIELD
ANGIE CALLEJAS MORAN
MADDEE CARVER
NIKOLAS COBLE
RONALD COLLINS
GRACE CONWELL
TANNER CONWELL
RAYLEE DAVIS
DALTON DIERS
BELLA ELISAWATI
SIERRA GILLIS
LANEY GRABER
KATHERINE HALLETT
BRADEN HAMMOND
GRACE HILLER
ANDREW KISSELL
MAYSAN LEE
REBECCA LYNN
ELIJAH MCGOHAN
KINZEY MILLER
GABRIEL REICHENBACH
MAKENZIE SHELMAN
BRIDGETT SMITH
TESSA SMITH
JADEN WILLIAMS
CLASS OF 2021
LAURIE ACKLES
WACO JH/HS
706 North Pearl St
Wayland, Iowa
52654
PHONE
FAX
WEBSITE
319.256.6200
319.256.6211
www.wacocsd.org
2
KOLTON CONNELLY
BRICE CRAWFORD
WILIAM EDEKER
JOSEPH EMRY
LONA FARRIER
LELA-ANN FORT
AUBRIANNA GARNSEY
MORGAN GRABER
BRODY HESSER
ELLA JANECEK
LAYNE KIEFER
OLIVIA LEICHTY
DAKOTA MAYBERRY
MOLLY MCLAUGHLIN
ELIZABETH MILES
CHANCEY MILLER
LANDAN PROVINO
LINDSEY ROTH
MEGAN RUTH
BROOKLYN SAMMONS
TAYLOR SAMMONS
KAYLEE SHELMAN
BIANCA SHUMAKER
OWEN WAGLER
CLASS OF 2022
JONAH CLARK
LILLY CLARK
JONAH EGLI
JACOB EICHELBERGER
DORIAN GEORGE
JOSEPH HAND
VINCENT JONES
ALLEN LOPEZ BARRERA
LENNON MCCLANAHAN
JAICEY MILLER
AMY MORAN
MARCO QUIROZ BARRERA
MAGGIE RINNER
ZACHARY SCHMITZ
LARZ SMITH
TAYLOR SUTTON
TYLER SUTTON
BRYEL WAGLER
CLASS OF 2023
SHELBY BALDOSIER
HADLEY BOSHART
GRACE COBLE
HANNAH DENNIS
DREW DIERS
TY EGLI
GRACE FORT
JOCELYN FULTON
CODY GRABER
HAILEY HARBISON
LYDIA HESSELTINE
KOHL HILDEBRAND
BRODIE INMAN
ELLAH KISSELL
KATIE LEICHTY
MATTIAS LUITJENS
MASON MILLER
ISAAC OSWALD
SIMEON REICHENBACH
NOAH RICH
BRADEN SPAIN
MCKENZIE VRADENBURG
BRALYYN WAGLER
JAYDON WAGY
AVERY WATERHOUSE
NATALIE WEST