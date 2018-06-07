WACO 2nd Semester Honor Roll

WACO 2nd Semester Honor RollWritten by Theresa Rose on June 7, 2018
WACO COMMUNITY SCHOOL DISTRICT
2ND SEMESTER HONOR ROLL 2017 HONOR ROLL 2017
CLASS OF 2018
KATHRYN ADAIR
BEAU BECKLER
CODY CRAWFORD
CONNER EICHELBERGER
ELAYNA ESTRADA
CHANELLE EVANS
JACOB FRIED
BRIANA GARCIA-FITE
ALEXANDRIA GEROT
ANNA HARTZLER
EMILY KERNS
COURTNEY MASCHMANN
AUBREY MCCLANAHAN
DELANEY MILLER
KIANA MILLER
NATHANIEL REYNOLDS
TAYLOR ROTH
JASON SAMMONS
JOHNATHON SHUMAKER
SAMUEL WAGLER
CLASS OF 2019
NADIYAH BROWN
KRISTEN CONLEY
DENNIS DONALDSON
JOE EDEKER
ASHLEIGH HALLETT
WYATT HARBISON
COLTON HORAK
BROOKLIN JONES
CLEO KIEFER
DAKOTA LEMON
ISAAC MCVEY
HALEY NEWMAN
TOBEN POLTON
SYLVANNA RANDALL
ROBIN SAMMONS
CLARA SCHMITZ
CAITLIN SELLS
JOHN SKRIVER
CLASS OF 2020
MATTHEW ALCODIA
SKYLAR BECKLER
ELIZABETH BIRCHFIELD
ANGIE CALLEJAS MORAN
MADDEE CARVER
NIKOLAS COBLE
GRACE CONWELL
TANNER CONWELL
RAYLEE DAVIS
DALTON DIERS
SIERRA GILLIS
LANEY GRABER
KATHERINE HALLETT
BRADEN HAMMOND
ANDREW KISSELL
MAYSAN LEE
REBECCA LYNN
ELIJAH MCGOHAN
KINZEY MILLER
GABRIEL REICHENBACH
MAKENZIE SHELMAN
BRIDGETT SMITH
TESSA SMITH
JADEN WILLIAMS
CLASS OF 2021
LAURIE ACKLES
BRICE CRAWFORD
WILLIAM EDEKER
JOSEPH EMRY
LONA FARRIER
LELA-ANN FORT
AUBRIANNA GARNSEY
MORGAN GRABER
BRODY HESSER
ELLA JANECEK
LAYNE KIEFER
OLIVIA LEICHTY
DAKOTA MAYBERRY
MOLLY MCLAUGHLIN
ELIZABETH MILES
CHANCEY MILLER
LINDSEY ROTH
MEGAN RUTH
BROOKLYN SAMMONS
TYALOR SAMMONS
KAYLEE SHELMAN
OWEN WAGLER