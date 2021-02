Prep Wrestling: State Wrestling Matchups Announced for Thursday’s Opening Round

By: Nathan Bloechl — sports@kilj.com

KILJ — The State Wrestling Tournament is just a few days away and the first round pairings — for all classes — have been released.

Here’s a deep dive at the pairings:

STATE WRESTLING MATCHUPS

1A:

(120) – Marcel Lopez (New London) vs. Kaden Abbas (AGWSR)

(145) – Dominic Lopez (New London) vs. Duncan Clark (Treynor)

(152) – Josh Glendening (New London) vs. Brett Peterson (Lake Mills)

(170) – Boden Pickle (New London) vs. Cade Tenold (Don Bosco)

(195) – Currey Jacobs (New London) vs. Ronan Poynton (Regina)

(285) – Landon Provino (WACO) vs. Chet Buss (North Butler-Clarksville)

2A:

(113) – Lane Scorpil (Columbus-WMU) vs. Tytan Guerrero (Williamsburg)

(120) – Blaine Frazier (NDWB-Danville) vs. Jack Showalter (Hampton-Dumont)

(145) – Sam West (NDWB-Danville) vs. Jackson Rolfs (Decorah)

(152) – Grifen Molle (NDWB-Danville) vs. Joey Potter (Osage)

(160) – River Belger (NDWB-Danville) vs. Hayden Taylor (Solon)

(170) – C.J. Walrath (NDWB-Danville) vs. Garrett Paulson (Estherville Lincoln Central)

(285) – Chance Malone (Columbus-WMU) vs. Nick Bronstad (Okoboji)

3A:

(126) – Owen Kruse (Fort Madison) vs. Thurman Christensen (Waukee)

(138) – Gavin Wiseman (Fort Madison) vs. Dylan Whitt (Cedar Falls)

(160) – Trestin Sales (Burlington) vs. Caelen Shanna (Cedar Rapids Xavier)

(182) – Nolan Simpson (Burlington) vs. McCrae Hagarty (Waverly-Shell Rock)

(285) – Julius Harris (Burlington) vs. Ben Reiland (Waukee)