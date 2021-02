Prep Wrestling: New London, NDWB-Danville Fall in Regional Team Duals

By: Nathan Bloechl — sports@kilj.com

Both New London and Notre Dame-West Burlington-Danville fell in their opening round bout at yesterday’s Regional Team Dual tournament.

New London squared off with Alburnett, while NDWB-Danville matched up with Albia.

The full results are below:

New London vs. Alburnett:

145 — Dominic Lopez (New London) wins via fall (1:09) over Luke Schneider (Alburnett) — NL 6, Alburnett 0

152 — Josh Glendening (New London) loses via fall (5:34) to Carson Klosterman (Alburnett) — NL 6, Alburnett 6

160 — Michael Raines loses via fall (4:19) to Gunnar Keeney (Alburnett) — Alburnett 12, NL 6

170 — Boden Pickle wins via fall (0:52) over Hayden Baker (Alburnett) — Alburnett 12, NL 12

182 — Lee Sloan (Alburnett) wins via forfeit — Alburnett 18, NL 12

195 — Tyler Olmstead (Alburnett) wins via forfeit — Alburnett 24, NL 12

220 — Kolby Morris (Alburnett) wins via forfeit — Alburnett 30, NL 12

285 — Mason Olmstead (Alburnett) wins via fall (3:10) over Brody Butterbaugh (New London) — Alburnett 36, New London 12

106 — Double Forfeit

113 — Reed Callahan (Alburnett) wins via forfeit — Alburnett 42, NL 12

120 — Marcel Lopez (New London) wins via tech. fall (21-6) over Brendan Brown (Alburnett) — Alburnett 42, NL 17

126 — Blaine McGraw (Alburnett) wins via forfeit — Alburnett 48, NL 17

132 — Brody Neighbor (Alburnett) wins via forfeit — Alburnett 54, NL 17

138 — Noah Mackey (Alburnett) wins via forfeit — Alburnett 60, NL 17

Alburnett was then defeated by Lisbon as the second-ranked Lions advanced to the Class 1A State Dual Tournament next Wednesday in Des Moines.

Notre Dame-West Burlington-Danville vs. Albia:

113 — Brodie Conner (Albia) wins by forfeit — Albia 6, NDWB-Danville 0

120 — Blaine Frazier (NDWB-Danville) wins via fall (1:30) over Dawson Bennett (Albia) — Albia 6, NDWB-Danville 6

126 — Logan Carter (Albia) wins via fall (0:25) over Kynnick Cristofferson (NDWB-Danville) — Albia 12, NDWB-Danville 6

132 — Justin Keller (Albia) wins via fall (3:40) over Lyblie Cristofferson (NDWB-Danville) — Albia 18, NDWB-Danville 6

138 — Isiah Fenton (NDWB-Danville) wins via fall (0:44) over Bode Thompson (Albia) — Albia 18, NDWB-Danville 12

145 — Eli Zanoni (Albia) wins via forfeit — Albia 24, NDWB-Danville 12

152 — Stephen Conley (Albia) wins via forfeit — Albia 30, NDWB-Danville 12

160 — River Belger (NDWB-Danville) wins via decision (8-2) over Cameron Kamerick (Albia) — Albia 30, NDWB-Danville 15

170 — Devin Kimball (Albia) wins via forfeit — Albia 36, NDWB-Danville 15

182 — Double Forfeit

195 — Brett Haubrich (NDWB-Danville) wins via fall (0:34) over Carter Kamerick (Albia) — Albia 36, NDWB-Danville 21

220 — Paul Ballard (Albia) wins via forfeit — Albia 42, NDWB-Danville 21

285 — Aiden Kniffen (NDWB-Danville) wins via forfeit — Albia 42, NDWB-Danville 27

106 — Carter Anderson (Albia) wins via forfeit — Albia 48, NDWB-Danville 27

Albia was then beaten by No. 4 Davenport Assumption, as the Knights moved on to the Class 2A State Dual Tournament in Des Moines on Wednesday.