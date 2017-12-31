CHURCH SERVICES CANCELLED FOR DECEMBER 31…….Written by Theresa Rose on December 31, 2017
DONNELLSON UNITED METHODIST
DANVILLE CONGREGATIONAL UNITED CHURCH OF CHRIST
MT.UNION METHODIST
NEW LONDON METHODIST
- PLEASANT CONGREGATIONAL
- PLEASANT FIRST PRESBYTERIAN
DANVILLE FAITH BAPTISTH
COTTONWOOD UNITED METHODIST
NEW LONDON PRESBYTERIAN
AINSWORTH COMMUNITY CHURCH
UNITED CHURCH OF CRAWFORDSVILLE
WINFIELD PRESBYTERIAN
WINFIELD OPEN BIBLE
- MICHAELS EPISCOPAL IN MT. PLEASANT
LOCKRIDGE BAPTIST
WINFIELD UNITED METHODIST
MORNING SUN AND OAKKVILLE UNITED METHODIST
LINCOLN STREET BAPTIST
OLDS UNITED CHURCH OF CHRIST
BONAPARTE BAPTIST
- PLEASANT BRANCH OF THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER DAY SAINTS