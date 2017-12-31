CHURCH SERVICES CANCELLED FOR DECEMBER 31…….

Written by Theresa Rose on December 31, 2017

DONNELLSON UNITED METHODIST

DANVILLE CONGREGATIONAL UNITED CHURCH OF CHRIST

MT.UNION METHODIST

NEW LONDON METHODIST

  1. PLEASANT CONGREGATIONAL
  2. PLEASANT FIRST PRESBYTERIAN

DANVILLE FAITH BAPTISTH

COTTONWOOD UNITED METHODIST

NEW LONDON PRESBYTERIAN

AINSWORTH COMMUNITY CHURCH

UNITED CHURCH OF CRAWFORDSVILLE

WINFIELD PRESBYTERIAN

WINFIELD OPEN BIBLE

  1. MICHAELS EPISCOPAL IN MT. PLEASANT

LOCKRIDGE BAPTIST

WINFIELD UNITED METHODIST

MORNING SUN AND OAKKVILLE UNITED METHODIST

LINCOLN STREET BAPTIST

OLDS UNITED CHURCH OF CHRIST

BONAPARTE BAPTIST

  1. PLEASANT BRANCH OF THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER DAY SAINTS